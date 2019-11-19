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Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

19.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:10Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada'nın güneyinde bir grup düzensiz göçmenin lastik bir botla Midilli Adası'na doğru ilerlediğini fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek şişme botu durdurdu.

Sahil Güvenlik ekipleri 24'ü çocuk, 12'si kadın 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na götürdü.

Ekipler tarafından yiyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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