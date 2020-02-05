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Balıkesir'de 5 ayda 3,5 ton çalıntı kablo ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 5 ayda kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili 84 şüpheliyi yakaladı.

05.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:06Balıkesir'de 5 ayda 3,5 ton çalıntı kablo ele geçirildi
'de jandarma ekipleri son 5 ayda kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili 84 şüpheliyi yakaladı.
İl Komutanlığına bağlı ekipler 5 ayda enerji ve haberleşme nakil kablosu hırsızlığını önlemek amacıyla yaptığı 23 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 7 bin 20 metre ve 3,5 ton kablo ile kablo kesme makası, iki av tüfeği, 4 fişek, iki adet muhtelif inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Haberleşme kablosu hırsızlığı olaylarında jandarmanın yakaladığı 84 zanlı hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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