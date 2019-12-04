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Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet silah ele geçirdi.

04.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:21Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi
'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir ve ilçeleri genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Susurluk ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, İvrindi ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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