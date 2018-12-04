Balıkesir'de 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma
Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Küçükköy
Tek Evler mevkisine gitti.
Ekipler burada yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan
uyruklu oldukları belirlenen 9'u kadın, 30'u çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gıda ve giysi desteğinde bulunulan düzensiz göçmenlerin, yasa dışı geçiş için organizatörlere kişi başına 800 dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.
04 Aralık 2018 Salı 15:00