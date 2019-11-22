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Balıkesir'de 548 bin 10 dekar tarım arazisi sulandı

Balıkesir'de, 2019 yılı sulama sezonunda 548 bin 10 dekar tarım arazisinin sulandığı belirtildi.

22.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:56Balıkesir'de 548 bin 10 dekar tarım arazisi sulandı
'de, 2019 yılı sulama sezonunda 548 bin 10 dekar tarım arazisinin sulandığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım sektörüne yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığı, tarımda su tasarrufu sağlandığı, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği birdirildi.
En modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydetti.
Aydın, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:
"Bu kapsamda Kuvai Milliye Şehri Balıkesir'de 1 Nisan 2019'da başlayan sulama sezonun 10 Ekim 2019'da tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Balıkesir ve ilçelerinde toplam 548 bin 10 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Balıkesir ve ilçelerinde 548 bin 10 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte bu yıl birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 621 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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