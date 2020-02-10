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Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:16Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahallesi ile Cunda Adası'ndaki Pateriça mevkisinde gerçekleştirdikleri iki operasyonda yabancı uyruklu grupları tespit etti.
Altınova'da Afganistan, Mali, Togo, Gambiya ve Suriye uyruklu 42, Pateriça'da ise Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bu kişiler hakkında hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yunanistan, Balıkesir, Altınova, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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