Balıkesir'de 6 Fetö'cü Yakalandı

Balıkesir
'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 6 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara
ve Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 astsubay, 1 emekli albay ve 1 ihraç astsubay Balıkesir polisince il merkezi, Bandırma
ve Erdek
'te yakalandı. Gözaltı talimatı gereği yakalanan şüpheliler soruşturma illerine teslim edildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatı ile İzmir
'deki adresinde yakalanamayan ve Balıkesir Bahçelievler Polis Merkezi
Amirliği'ne gelerek teslim olan 1 şüpheli de gözaltına alındı. - BALIKESİR
Ankara,Balıkesir