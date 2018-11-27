27 Kasım 2018, 14:32
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Balıkesir'de 6 Fetö'cü Yakalandı

Balıkesir

Balıkesir’de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 astsubay, 1 emekli albay ve 1 ihraç astsubay Balıkesir polisince il merkezi, Bandırma ve Erdek'te yakalandı. Gözaltı talimatı gereği yakalanan şüpheliler soruşturma illerine teslim edildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir'deki adresinde yakalanamayan ve Balıkesir Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek teslim olan 1 şüpheli de gözaltına alındı. - BALIKESİR Ankara,Balıkesir
27 Kasım 2018 Salı 14:32



YORUMLAR (1)
MERT: Adam kendisi gelmiş. Bunu da göz önüne alıp serbest bırakırlar
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