Balıkesir'de 7 İlçe ve 100 Mahalleye Yangına İlk Müdahale Sistemi ve Su Tankeri

Kaynak: DHA

Balıkesir'de 7 ilçe ve 100 mahalleye yangına ilk müdahale sistemi ve su tankeriBalıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7 ilçeye yangına ilk müdahale sistemi ve 100 kırsal mahalleye ise yangın söndürme tankerinin teslimi törenle yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, kırsal mahallelere verilen yangın tankerleri ile olası yangınlara ilk müdahalelerin gönüllü itfaiyeciler tarafından yapılacağını söyledi.Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7 ilçeye yangına ilk müdahale sistemi ve 100 kırsal mahalleye ise yangın söndürme tankerinin teslimi için tören düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği bahçesinde düzenlenen teslim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir itfaiyesinin her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatında sağladığı donanımlar ile değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Kafaoğlu, Hızlı ilk müdahale için, yerleşim merkezlerinde itfaiye ulaşım süresini dünya standardı olan 5 dakika ve altına çekmek için istasyon sayılarımızı artırıyoruz. Son bir yılda Manyas ve Susurluk binalarımızı yeniledik. Ayvalık, Küçükköy, Bandırma OSB'de de yeni itfaiye istasyonları açtık. Bugün olduğu gibi yeni ekipman ve araçlarla da takviye ediyoruz dedi.'GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK GELİŞİYOR'Kentte gönüllü itfaiyeciliği teşvik ettiklerini söyleyen Başkan Kafaoğlu, 7 ilçemize 7 adet yangın hızlı söndürme sistemi kazandırıyoruz. Gönüllü itfaiyeciliği teşvik ediyoruz. Balıkesir'imizin yüzde 47'si ormanlık, yüzde 28,5'i tarım alanından oluşmaktadır. Kırsal alandaki mahallelerimizde şu ana kadar mevcut 662 adet su tankerimiz var. Büyükşehir tarafından ve çeşitli kurumlar tarafından dağıtılan tankerlerimize Büyükşehir olarak 100 adet daha su tankeri ilave ediyoruz. Böylece 762 kırsal mahallemizde su tankerimiz bulunmuş olacak. 900 kırsal mahallemiz olduğu hesap edilecek olursa, geri kalanları da önümüzdeki yıllarda tamamlayarak, kırsal mahallerimizde su tankeri olmayan kalmayacak. İtfaiyecilikte önemli yeri olan gönüllü itfaiyeciliği kırsal mahallelerimizde yönlendirilebilir hale getirerek maksimum performans hedefliyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde açılacak gönüllü itfaiye merkezleriyle vatandaşlarımıza eğitim ve teçhizatlar verilerek, yangınla mücadelede etkinlik sağlanacaktır. Bu kapsamda Sındırgı Yüreğil Mahallesi'nde ilk gönüllü itfaiye istasyonunu kurduk. Bu sayı her geçen gün artacaktır diye konuştu.Başkan Karaoğlu'nun konuşmasının ardından ilçe belediye başkanlarına ve kırsal mahalle muhtarlarına sertifikaları, yangına hızlı müdahale araçları ve su tankerleri teslim edildi.Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, ilçe belediye başkanları, daire başkanları ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.