Balıkesir'de 70 Afgan Mülteci Yakalandı

Balıkesir
İl Jandarma Komutanlığınca 70 mülteci yakalandı. Bandırma
Yeniyenice Mahallesi Bursa-Bandırma Devlet Karayolu kenarında bulunan metruk binada 39 Afganistan
uyruklu mülteci yakayı ele verdi. 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olan kaçaklar İ.Z. ve H.M. isimli organizatörlerle birlikte yakalandı. Ayvalık Altınova Mahallesi
Madra Çayı mevkiinde ise 31 Afganistan uyruklu göçmen ile A.M. isimli organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve mülteciler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
22 Kasım 2018 Perşembe 11:32