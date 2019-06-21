21.06.2019 13:53
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Balıkesir'de 75 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Balıkesir

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 75 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek isteyen 75 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmada, Küçükköy ve Altınova mahallelerinde 75 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 53 kaçak göçmen Küçükköy Mahallesi'nde, 22 kaçak göçmen ve organizatör ise Altınova Mahallesi 'nde yakalandı. 28'i çocuk, 13'ü kadın toplam 75 kaçak göçmen ile organizatör hakkındaki soruşturma, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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