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Balıkesir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Körfez bölgesinde jandarmanın yaptığı çalışmalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.

22.07.2019 16:58 Balıkesir
Balıkesir'in Körfez bölgesinde jandarmanın yaptığı çalışmalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli adasına göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi elde edildi

Elde edilen bilgi üzerine Körfez bölgesinde bulunan ilçelerde göçmen kaçakçılığını önlemek için alınan tedbirler artırıldı. İcra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında Küçükköy Şeytan Sofrası mevkiinde 24 erkek, 10 kadın, 12 çocuk, 46 Afganistan uyruklu göçmen; Küçükköy Tuzla mevkiinde 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere 17 erkek, 12 kadın, 8 çocuk 37 göçmen yakalandı. Bu olaylarla ilgili olarak göçmenler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu esaslarına göre yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Körfez, 3. Sayfa

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