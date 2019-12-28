Haberler » Güncel » Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Haber

Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

28.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:56 Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı 2 operasyonda, 84 kaçak göçmen ve organizatörler M.K. ile H.E. yakalandı.M.K. ile H.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise İlçe Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


- Balıkesir

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:44   STANBUL -SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI YOLA ÇÖKTÜ (3) - Haber
23:44   Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı - Haber
23:36   TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" yapıldı - Haber
23:35   Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
20:46   İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
28.12.2019 23:46:01