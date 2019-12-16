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Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

16.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:42Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası yolu mevkisinde bir hafif ticari aracın farlarını kapatıp park ettiğini belirledi.
Şüphe üzerine araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığı yaptığı belirlenen Somali uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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