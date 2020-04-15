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Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.

15.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:26
Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.
Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanköy Mahallesi'nde yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu için tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinin whatsapp ihbar hattına talebini iletti.
Durumun bildirilmesi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz, küçük Rahmi'ye tuzsuz ekmek ile oyuncak tren, kız kardeşleri Asel ile Emine'ye de oyuncak bebek gönderdi.
Oğlunun isteğini yerine getiren Yılmaz'a teşekkürlerini ileten anne Şeyda Aslanboğa, şunları kaydetti:
"Yücel Yılmaz başkanımızdan Allah razı olsun. Hastalığı dolayısıyla oğlum diyet uyguluyor, bu nedenle tuzsuz ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmeğe ulaşım sağlayamadık. Büyükşehir Whatsapp İhbar Hattı'na yazarak talepte bulunduk. Oradan anında dönüş yaptılar ve sonrasında ekmeği eve kadar getirdiler, yanında 3 çocuğuma da hediyelerle birlikte. Her şey için çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Whatsapp, Güncel
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