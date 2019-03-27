27 Mart 2019, 12:43
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Balıkesir'de 942 Bin 88 Seçmen Oy Kullanacak

Balıkesir

Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde, Balıkesir'deki seçmenler 3 bin 375 sandıkta büyükşehir belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014 yerel seçimlerinde Balıkesir'de 885 bin 884 olan seçmen sayısı 56 bin 204 artarak, 942 bin 88 oldu. İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise 2014'teki seçimlere göre 47 sandık azalarak, 3 bin 375'e düştü.

Balıkesir'de en fazla seçmen 135 bin 578 ile Karesi ilçesinde yer alırken, bu ilçede 430 sandık kurulacak. Karesi'den sonra ikinci sırada yer alan Altıeylül'de 433 sandıkta 132 bin 95 seçmen oy verecek. 31 sandık ve 8 bin 1 seçmenle, en az sandık ve seçmen ise Marmara'da olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Altıeylül 433 132 bin 95
Ayvalık 181 56 bin 80
Balya 60 11 bin 525
Bandırma 369 115 bin 419
Bigadiç 151 37 bin 892
Burhaniye 152 45 bin 509
Dursunbey 162 28 bin 896
Edremit 369 118 bin 866
Erdek 94 26 bin 848
Gömeç 37 10 bin 685
Gönen 232 59 bin 446
Havran 73 20 bin 781
İvrindi 114 26 bin 523
Karesi 430 135 bin 578
Kepsut 90 17 bin 299
Manyas 75 16 bin 149
Marmara 31 8 bin 1
Savaştepe 78 14 bin 122
Sındırgı 124 28 bin 952
Susurluk 120 31 bin 422
Balıkesir, Güncel
Kaynak: AA