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Balıkesir'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalandı.

03.10.2019 15:52Balıkesir'de 98 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İskele Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Altınova Mahallesi Madra Çayı kumsalından Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 28'i çocuk, 9'u kadın 59 Suriyeli göçmen tespit etti.
Aynı saatlerde Tuzla Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 32 Kongo ile 7 Suriyeli düzensiz göçmen daha bulundu.
Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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