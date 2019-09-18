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Balıkesir'de 98 öğrenci zehirlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 98 ilkokul öğrencisi hastaneye başvurdu.

18.09.2019 17:45Balıkesir'de 98 öğrenci zehirlendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 98 ilkokul öğrencisi hastaneye başvurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 98 öğrenci, yüzünde ve vücudunda kaşıntı ve yanma şikayeti üzerine okula ambulanslar sevk edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "18.09.2019 tarihinde Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulumuzda eğitim gören 98 civarında öğrencimizin yüzünde ve vücudunda kaşıntı ve yanma şikayetlerinin olduğu, 98 öğrencimizin ayakta tedavilerinin devam etmekte olduğu ve durumlarının iyi olduğu, konunun detaylı olarak incelenmesi kapsamında sıvı sabun analizleri alınarak tahlilleri istenmiştir. Balıkesir AFAD, BASKİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda-Tarım ekipleri okulda incelemelerine devam etmektedirler" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

İbrahim Ethem, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: İHA

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