Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balıkesir'de aç kalan kümes hayvanlarını bekçiler besledi

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagözün'ün (55) iş yerinin yanındaki arazide yetiştirdiği ördek ve kazları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bekçiler besledi.

11.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:31
Balıkesir'de aç kalan kümes hayvanlarını bekçiler besledi
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagözün'ün (55) iş yerinin yanındaki arazide yetiştirdiği ördek ve kazları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bekçiler besledi.

Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagöz, iş yerinin yanındaki arazide yetiştirdiği ördek ve kazlarına, yem vermek için evden çıkmak istedi. Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, hayvanlarının aç ve susuz kaldığını, bu nedenle iş yerinin yanındaki araziye gitmesi gerektiğini söyledi. Karagöz'ün evden çıkmasına izin verilmezken bölgeye yönlendirilen bekçiler hayvanlara yem ve su verdi.Fikret Karagöz, "Savaştepe'de mobilya işiyle uğraşıyorum. İş yerimin yanında bulunan arazimde hobi amacıyla tavuk, ördek ve kaz besliyorum. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanlarıma yem ve su veremedim. 'Hayvanlarım açlıktan ölmesin' diye Savaştepe emniyetini arayarak, yardım istedim. Sağ olsun onlar da gidip hayvanlarımı yemlediler ve su verdiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Savaştepe, Balıkesir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'de aç kalan kümes hayvanlarını bekçiler besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: İran'da "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti - Haber 16:58: Sokağa çıkma yasağında yüzen saraylarına kapandılar - Haber 16:58: Yaralı kedinin imdadına Serdivan Belediyesi ekipleri yetişti - Haber 16:58: Boyabat'ta ikinci basamak yoğun bakım ünitesi açıldı - Haber 16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber