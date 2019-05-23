Balıkesir'de Adnan Oktar örgütü operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında aile hekiminin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da daha önce tutuklanan Ö.T.'nin dijital materyal incelemesi tamamlandı. İncelemede, Ö.T.'ye ait telefonda, isimlerin önünde 'Adnani', 'A9' gibi kodlamalar yazıldığı tespit edildi. Daha önce haklarında adli işlem bulunmayan Balıkesir il merkezinde D.S., Bandırma ilçesinde R.K. ve S.M. ile Edremit ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan M.P. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 3 esnaf ve aile hekimine ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda Adnan Oktar'a ait kitap ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA