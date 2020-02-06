Haberler » Güncel » Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu - Haber

Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu

Balıkesir'de afetlere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirildi.

06.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:38Balıkesir'de afetlere müdahaleye yönelik hazırlıklar konuşuldu
'de afetlere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirildi.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, afet müdahale planının büyük önem taşıdığını söyledi.
Alınabilecek önlemlere değinen Yazıcı, şöyle konuştu:
"Farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede Türkiye Afet Müdahale Planı ile bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve plan çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Depreme hazırlık seviyesini artırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmalarımız çok önemli. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık."
Ayrıca, plan kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, oluşturulan ekiplerin ekip yapılanması, hizmet grubunun nasıl hareket edeceği, emir komuta zinciri, eğitim ve tatbikatlar, ilin afet senaryosu ve destek çözüm ortaklarının personel ve araç sayıları konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:43:08