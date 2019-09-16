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Balıkesir'de Ahilik Haftası kutlamaları

Balıkesir'de Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.09.2019 16:06Balıkesir'de Ahilik Haftası kutlamaları
Balıkesir'de Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, beraberindeki oda başkanları ve temsilcileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası esnaf temsilcileri, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamlarında ziyaret etti.
Diriliş Mehteranı eşliğinde yapılan esnaf yürüyüşü, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Zağnospaşa Meydanı'na kadar sürdü.
Meydandaki törende konuşan Vali Yazıcı, Balıkesir esnafının dürüst, samimi, güvenilir ve buna benzer birçok özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Yazıcı, "Kuvayımilliye şehrinin bu güzel esnafı, bu şehrin güzel insanlarına aynı samimiyetle hizmet etmeye devam edecek." dedi.
BESOB Başkanı Fehmi Erdem ise Türk esnafı olarak Ahilik kültüründen asla vazgeçemeyeceklerini ve gelecek kuşaklara bu kültürü aktaracaklarını belirtti.
Ahiliğin Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıktığını anlatan Erdem, şunları kaydetti:
"Türklerin Anadolu'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk esnaf ve sanatkarları bugün de toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında sorumluluğunu devam ettirmektedir. Milletler, tarihlerindeki köklü, sağlam kültürler ile geleceğe umutla bakarlar. Şanlı tarihimizdeki Ahilik kültüründen asla vazgeçemeyeceğimiz ve gelecek kuşaklara aktaracağımız bilinmelidir."
Etkinlik, "yılın çırağı" seçilen Gül Sena Burma, "yılın kalfası" Doğan Onbaşı ve "yılın Ahi'si" Kamil İçen'e ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ahilik Haftası, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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