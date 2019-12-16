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Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

16.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü

'in ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.İ. isimli erkeğin karnından bıçaklandığını ve yerde yattığını gördü.

Sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Y.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı T.Y, jandarma ekiplerince Narlı Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Balıkesir, Jandarma, Kadıköy, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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