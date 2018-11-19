Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Ayvalık Sakaryaspor
1-3 Sındırgı
Belediyespor
Erdekspor 2-0 Altınovaspor Gönen
Reşadiyespor 0-3 Bigadiç
Belediyespor Dursunbey
Belediyespor 4-1 Havran Fatih
Belediyespor
Yeni Sanayispor 4-4 Gönen Reşadiyespor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
2-1 Bandırma
Etispor
Barbaros Sefaspor 1-1 Küçükköyspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu
Uğur Grup Çayırhisarspor 4-1 Kepsut
Belediyespor Savaştepe
Belediyespor 1-1 Nergizspor
Bigadi. Etiborspor 1-1 Şabanlarspor
Mahmudiyespor 1-1 Tatlıpınarspor
Yakupköyspor 2-1 Yeni kavak Spor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ceylanspor 4-0 Ayşebacı Fatihspor
Hotaşlar Birlikspor 2-3 İvrindi
Belediyespor
Susurlukspor 2-1 Karesi
Beyi Vicdaniyespor
Ergamaspor- 0-6 Gaziosmanpaşaspor
- BALIKESİR
Merkez,Balıkesir
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:38