26 Kasım 2018, 08:45
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Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Sındırgı Belediyespor 7-1 Barbarossefaspor

Altınovaspor 2-1 Dursunbey Belediyespor

Gönen Belediyespor 0-0 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Bandırma Etispor 2-2 Ayvalık Sakaryaspor

Küçükköyspor 5-2 Erdekspor

Havran Fatih Belediyespor 4-2 Gönen Reşadiyespor

Bigadiç Belediyespor- Balya Belediyespor (Salı günü oynanacak)

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Kepsut Belediyespor 9-0 Yenikavakspor

Savaştepe Belediyespor 4-1 Yakupköyspor

Nergizspor 2-0 Bigadiç Etiborspor

Tatlıpınarspor 2-6 Uğur Grup Çayırhisarspor

Şabanlarspor- Mahmudiyespor (Salı günü oynanacak)

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Ayşebacı Fatihspor 1-0 Halalcaspor

İvrindi Belediyespor 6-2 Ergamaspor

Karesi Beyi Vicdaniyespor 0-3 Ceylanspor

Gaziosmanpaşaspor 0-0 Susurlukspor - BALIKESİR Merkez,Balıkesir
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:45



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