Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Sındırgı Belediyespor
7-1 Barbarossefaspor
Altınovaspor 2-1 Dursunbey
Belediyespor Gönen
Belediyespor 0-0 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Bandırma
Etispor 2-2 Ayvalık
Sakaryaspor
Küçükköyspor 5-2 Erdekspor Havran Fatih
Belediyespor 4-2 Gönen Reşadiyespor Bigadiç
Belediyespor- Balya
Belediyespor (Salı günü oynanacak)
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu Kepsut
Belediyespor 9-0 Yenikavakspor Savaştepe
Belediyespor 4-1 Yakupköyspor
Nergizspor 2-0 Bigadiç Etiborspor
Tatlıpınarspor 2-6 Uğur Grup Çayırhisarspor
Şabanlarspor- Mahmudiyespor (Salı günü oynanacak)
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ayşebacı Fatihspor 1-0 Halalcaspor İvrindi
Belediyespor 6-2 Ergamaspor Karesi
Beyi Vicdaniyespor 0-3 Ceylanspor Gaziosmanpaşaspor
0-0 Susurlukspor - BALIKESİR
Merkez,Balıkesir
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:45