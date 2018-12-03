Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
0-1 Yeni Sanayispor Ayvalık Sakaryaspor
0-3 Gönen
Belediyespor
Dursunbeyspor 1-0 Küçükköyspor
Gönen Reşadiyespor 0-1 Altınovaspor Balya
Belediyespor 2-1 Havran Fatih
Belediyespor
Erdekspor 0-0 Sındırgı
Belediyespor
Barbarossefa 0-3 Bandırma
Etispor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu
Yenikavakspor 3-3 Tatlıpınarspor
Etiborspor 0- 3 Savaştepe
Belediyespor Mahmudiye
0-1 Nergizspor
Uğur Grup Çayırhisarspor 4-2 Şabanlarspor
Yakupköyspor 1-1 Kepsut
Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Halalcaspor 1-1 Karesi
Beyi Vicdaniyespor
Ergamaspor 1-1 Hotaşlar Birlikspor
Ceylanspor 0-0 Gaziosmanpaşaspor
Susurlukspor 0-0 İvrindi
Belediyespor - BALIKESİR
Merkez,Balıkesir
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:54