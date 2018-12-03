03 Aralık 2018, 08:54
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Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Yeni Sanayispor

Ayvalık Sakaryaspor 0-3 Gönen Belediyespor

Dursunbeyspor 1-0 Küçükköyspor

Gönen Reşadiyespor 0-1 Altınovaspor

Balya Belediyespor 2-1 Havran Fatih Belediyespor

Erdekspor 0-0 Sındırgı Belediyespor

Barbarossefa 0-3 Bandırma Etispor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Yenikavakspor 3-3 Tatlıpınarspor

Etiborspor 0- 3 Savaştepe Belediyespor

Mahmudiye 0-1 Nergizspor

Uğur Grup Çayırhisarspor 4-2 Şabanlarspor

Yakupköyspor 1-1 Kepsut Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Halalcaspor 1-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor

Ergamaspor 1-1 Hotaşlar Birlikspor

Ceylanspor 0-0 Gaziosmanpaşaspor

Susurlukspor 0-0 İvrindi Belediyespor - BALIKESİR Merkez,Balıkesir
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:54



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