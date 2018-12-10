Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Sındırgı Belediyespor
5-1 Dursunbey
Belediyespor Havran Fatih
Belediyespor 0-6 Bigadiç
Belediyespor
Küçükköyspor 2-4 Gönen
Reşadiyespor
Yeni Sanayispor 0-0 Ayvalık
Sakaryaspor Altınova
0-1 Balya
Belediyespor Bandırma
Etispor 4-2 Erdekspor
Gönen Belediyespor 4-0 Barbarossefaspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu
Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Nergizspor
Yenikavakspor 0-4 Şabanlarspor
Yakupköyspor 2-2 Etiborspor
Mahmudiyespor 1-3 Savaştepe
Belediyespor Kepsut
Belediyespor 1-1 Tatlıpınarspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ceylanspor 2-1 İvrindi
Belediyespor
Halalcaspor 0-1 Gaziosmanpaşaspor
Ayşebacı Fatihspor 0-4 Karesibeyi Vicdaniyespor
Susurlukspor 4-1 Hotaşlar Birlikspor - BALIKESİR
Sındırgı Belediyespor,Merkez,Balıkesir
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:57