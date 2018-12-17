Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig Dursunbey
Belediyespor 0-1 Bandırma
Etispor Bigadiç
Belediyespor 6-0 Altınovaspor
Erdekspor 0-2 Gönen
Belediyespor
Barbarossefaspor 1-3 Yeni Sanayispor Ayvalık Sakaryaspor
1-2 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Balya
Belediyespor 4-0 Küçükköyspor
Gönen Reşadiyespor 0-2 Sındırgı
Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu Savaştepe
Belediyespor 1-3 Uğur Grup Çayırhisar
Nergizspor 3-0 Yenikavakspor (Hükmen)
Şabanlarspor 1-2 Kepsut
Belediyespor
Tatlıpınarspor 2-3 Yakupköyspor
Etiborspor 2-2 Mahmudiyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu İvrindi
Belediyespor 3-2 Halalcaspor Gaziosmanpaşaspor
3-0 Ayşebacı Fatihspor
Ergamaspor 2-3 Susurlukspor
Hotaşlar Birlikspor 0-2 Ceylanspor - BALIKESİR
Merkez,Balıkesir
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:59