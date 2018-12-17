17 Aralık 2018, 08:59
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Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Dursunbey Belediyespor 0-1 Bandırma Etispor

Bigadiç Belediyespor 6-0 Altınovaspor

Erdekspor 0-2 Gönen Belediyespor

Barbarossefaspor 1-3 Yeni Sanayispor

Ayvalık Sakaryaspor 1-2 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Balya Belediyespor 4-0 Küçükköyspor

Gönen Reşadiyespor 0-2 Sındırgı Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Savaştepe Belediyespor 1-3 Uğur Grup Çayırhisar

Nergizspor 3-0 Yenikavakspor (Hükmen)

Şabanlarspor 1-2 Kepsut Belediyespor

Tatlıpınarspor 2-3 Yakupköyspor

Etiborspor 2-2 Mahmudiyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

İvrindi Belediyespor 3-2 Halalcaspor

Gaziosmanpaşaspor 3-0 Ayşebacı Fatihspor

Ergamaspor 2-3 Susurlukspor

Hotaşlar Birlikspor 0-2 Ceylanspor - BALIKESİR Merkez,Balıkesir
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:59



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