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Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

09.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:13Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde araç sürücüleri ve şüphelilere yönelik GBT uygulaması yaptı. Uygulamada haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı ve hapis cezası bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan çoğunluğunun uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı bildirildi.

13 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uygulamada ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 4 yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 130 fişek ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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