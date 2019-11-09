Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde araç sürücüleri ve şüphelilere yönelik GBT uygulaması yaptı. Uygulamada haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı ve hapis cezası bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan çoğunluğunun uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı bildirildi.

13 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uygulamada ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 4 yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 130 fişek ele geçirildi.