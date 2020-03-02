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Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.

02.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:28Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı
'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen faaliyetler esnasında 15 bin 388 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma,Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ele geçirili. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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2.03.2020 18:45:48