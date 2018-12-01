Balıkesir'de Aranan 39 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, Altıeylül ilçesinde 6, Ayvalık ilçesinde 1, Bandırma ilçesinde 4, Dursunbey ilçesinde 3, Edremit ilçesinde 7, Gömeç ilçesinde 1, Gönen ilçesinde 2, Havran ilçesinden 1, Karesi ilçesinde 4, Kepsut ilçesinde 2, İvrindi ilçesinde 2, Marmara ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1, Sındırgı ilçesinde 2 ve Susurluk ilçesinde 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 39 kişi yakalandı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17