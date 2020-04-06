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Balıkesir'de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek

Balıkesir'de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, polis, jandarma ve sağlık görevlilerine üreticiden destek geldi.

06.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:59
Balıkesir 'de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, polis, jandarma ve sağlık görevlilerine üreticiden destek geldi. Burhaniyeli arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret ederek bal ve polen ikram etti.
Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi arıcılar, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Emekli öğretmen Aydın Kunter'in öncülüğündeki arıcılar, uygulama yapan polislere görevlerinde başarılar dilerken, korona virüse karşı bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bal ve polen ikram etti.
Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığını anlatan Aydın Kunter, "Türkiye arıcıları olarak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu olarak emniyetteki kardeşlerimize, polis ağabeylerimize ve sağlık görevlerimize bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bal ikram etmeye geldik. Türkiye'nin yanındayız. Bütün emniyetimizin yanındayız. Bütün sağlık teşkilatımızın yanındayız. İnşallah, yapmış olduğumuz bu hizmet vatanımıza, milletimize hizmet hayırlar getirsin. Bütün arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Seni seviyoruz Türkiye. Evde kal" dedi. Balıkesir’de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Balıkesir, Jandarma, Polis, Genel

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Balıkesir'de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek
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