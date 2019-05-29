Balıkesir'de asayiş uygulamaları

Balıkesir
'de emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aranan 17 kişi yakalandı.
Emniyetin 27 ekip 69 personelle gerçekleştirdiği operasyonda 95 kişinin sorgulandığı, aranan 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Jandarmanın 8 ekip ve 30 personelle yaptığı uygulamada ise 76 kişinin sorgulandığı, aranan 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
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Kaynak: AA