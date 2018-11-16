Balıkesir'de Asayiş Uygulaması

Balıkesir
'de, 900 jandarma ve polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamına yönelik 900 personelin katılımıyla 120 yol kontrol noktası ile 6 silah dükkanında uygulama yaptı.
Toplam 12 bin 571 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 62 kişi yakalandı. Uygulama çerçevesinde 3 bin 119 araç kontrol edildi, 191 araca 112 bin 500 lira idari para cezası kesildi, 79 araç trafikten men edildi, arama kaydı bulunan 4 araca el konuldu.
Uygulamada ayrıca 2 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 83 adet tüfek mermisi, 15 muşta, teleskopik cop, 27 muhtelif fişek ve 207 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Jandarma,Balıkesir