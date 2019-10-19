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Balıkesir'de asayiş uygulaması

Balıkesir'de polis ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı.

19.10.2019 11:43Balıkesir'de asayiş uygulaması
Balıkesir'de polis ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı. Polis uygulama esnasında çok sayıda uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uygulama yaptı. Uygulamaya, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, resmi ekipler, sivil ekipler ile bekçiler katıldı. 2 saat süren asayiş uygulamasında, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 71 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 39 adet uyuşturucu niteliğinde hap ve 1 adet bıçak ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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