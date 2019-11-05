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Balıkesir'de asayiş uygulamasında 3 silah yakalandı

Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirildi.

05.11.2019 11:27Balıkesir'de asayiş uygulamasında 3 silah yakalandı
Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde 3 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde 1 adet kurusıkı silah ve 10 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 1 adet 9 mm çapında ateşli silah ve 30 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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