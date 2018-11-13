Balıkesir'de At Arabalı Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde, at arabasıyla iş yerleri ve yazlık konutlardan hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.
Memiş Mahallesi'ndeki Burhaniye Rumeli
Balkan Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin bahçesinde bulunan sehpaların demir ayaklarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıtlarda, kadınlardan biri gözcülük yaparken diğer kadınların da bahçede bulunan sehpaların tahta kısımlarını söküp, demir aksamlarını alarak at arabalarına koymaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
Mahalle sakinlerinden Hasan Akgün
, şüphelilerin mahalleye hurdacı gibi geldiğini belirterek, "Bunlar hurdacılık yapmıyorlar, resmen hırsızlık yaptıkları ortada. Bahçelerde masa, sandalye ne bulursa alıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı. Polis
, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.