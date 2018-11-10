Balıkesir'de Atatürk Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümü Balıkesir
'de törenlerle anıldı.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda çelenk koyma töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Kemal Turan
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu
, Ak Parti
Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey
, Belgin Uygur
, Mutlu Pakize Aydemir, Adil Çelik
, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir
, askeri erkan, İlçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenci ve çok vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtına çelenklerin sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve hayat durdu. Öte yandan Atatürk Anıt'ındaki tören sonrası Muharrem Öz adında bir vatandaş kürsüye gelerek Andımızı okudu. Törene katılan yüzlerce vatandaş da Öz'e eşlik etti. Salih Tozan
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde ise Mehmet Vehbi
Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Matematik Öğretmeni Ayşenur Demirbaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Saatler
Atatürk'te" adlı oratoryomu sahnelendi.
- Balıkesir
Balıkesir,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:32