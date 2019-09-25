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Balıkesir'de azılı hırsız yakalandı

Balıkesir'de birçok okulu ve iş yerini soyan azılı hırsız yakalandı.

25.09.2019 16:39Balıkesir'de azılı hırsız yakalandı
Balıkesir'de birçok okulu ve iş yerini soyan azılı hırsız yakalandı. Okul ve iş yerlerini soyan hırsızın, çaldığı malları internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de bulunan okulları ve iş yerlerini soyan azılı hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Mustafa A. adlı şahsın, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan okullardan ve iş yerlerinden; dikiş makinesi, el frezesi, matkap, kahve makinesi, blender, projeksiyon cihazı, 7 adet değişik marka modellerde dizüstü bilgisayar, su motoru, jeneratör ve cep telefonu çaldığı ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit eden polis ekipleri,yaptığı çalışma sonrası Mustafa A.'yı yakaladı. Mustafa A. yapılan soruşturma sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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