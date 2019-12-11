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Balıkesir'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndan doğarak denize dökülen derede balık ölümleri meydana geldi.

11.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:01Balıkesir'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı
'in Edremit ilçesinde, 'ndan doğarak denize dökülen derede balık ölümleri meydana geldi.
Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Güre Deresi'nde balıkların telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı.
Numuneler, olayın nedeninin belirlenmesi için Çanakkale'deki laboratuvara tahlile gönderildi.
Bölge sakinlerinden Ömür Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada, suda telef olmuş çok sayıda balığı görünce yetkililere verdiklerini söyledi.
Derenin denize döküldüğünü belirten Levent, "Denize girenler var, denizde balık yakalayanlar var. Bunun neden kaynaklandığının bulunmasını istiyorum." dedi.

Kazdağları, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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