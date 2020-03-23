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Balıkesir'de bankalarda uzun kuyruklar oluştu

Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine rağmen, Balıkesir'de, aralarında sokağa çıkma yasağı bulanan 65 yaş üzeri vatandaşların da bulunduğu birçok kişi bankalara akın etti.

23.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:47
Balıkesir'de bankalarda uzun kuyruklar oluştu
Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine rağmen, Balıkesir 'de, aralarında sokağa çıkma yasağı bulanan 65 yaş üzeri vatandaşların da bulunduğu birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

İl merkezinde yer alan özel ve kamu bankalarının önünde oluşan uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. Banka şubeleri, insanlar arsında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Banka önünde oluşan uzun kuyruklarda 65 yaş üzeri vatandaşların olması emniyet güçlerini harekete geçirdi. Banka şubelerinin önüne gelen polisler bazı yaşlılara kimlik sordu. 65 yaşın üzerinde olan vatandaşları uyaran polisler, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Polisler ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yaparak, virüse karşı yakın temasın sebebep olacağı tehlikeleri anlattı. Ekip mecburiyet olmadan evden çıkılmamasını istedi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Banka, Güncel

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