Balıkesir'de Basın Şehidi Cihan Hayırsevener Anılacak

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti
(BGC) Bandırma
'da görev yaptığı gazetesine gittiği sırada öldürülen Cihan Hayırsevener'in 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla vefat eden gazeteciler için yarın anma etkinliği düzenleyecek.
Etkinlikte, BGC Basın Müzesi'nde "Öldürülen Gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelecek meslektaşları şehit Hayırsevener'i yad edecek. Aynı gün, Hayırsevener başta olmak üzere bugüne kadar vefat etmiş Balıkesirli gazeteciler için Hacı Sadık Kaya
Camisi'nde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutulacak. BGC Medya Merkezi bahçesinde ise lokma hayrı yapılacak.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir
, bugüne dek Türkiye
'de 66 gazeteci yazarın öldürüldüğünü ve Cihan Hayırsevener'in ise Balıkesir basınının ilk şehidi olduğunu anımsattı.
Demir, Cihan Hayırsevener'in Balıkesir basınının cesur kalemlerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ve milletimizin çıkarları noktasında kalemini kullanan, beynini yoran gazeteciydi. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasından korkan, karanlıktan beslenenlerin planladığı kalleşçe saldırıda şehit düştü. Ölüm emrini verenleri, tetiği çekenleri, insanlık dışı eylemi organize edenleri, yardım ve yataklık edenleri bir kez daha lanetliyoruz. Türk basını ilk şehidini verdiği 1909'dan beri susturulamadı. Meslek ilkelerini benimseyen, kalemleriyle mikrofonlarını milletinin çıkarları ve gerçekleri öğrenmesi adına kullanan gazeteciler susmadı, susmayacak, susturamayacaklar. Hangi nedenle olursa olsun bugüne dek öldürülen bütün meslektaşlarımızı hüzünle anıyoruz."
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Balıkesir
Kaynak: AA