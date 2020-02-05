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Balıkesir'de beklenen sağanak yağışlar başladı

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

05.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:26Balıkesir'de beklenen sağanak yağışlar başladı
'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bugün Ali Hikmet Paşa tesislerinde akşam saatlerine kalan Amatör Küme maçları sağanak yağış yüzünden iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarı yapılan Balıkesir'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren tesirini göstermeye başladı. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle tedbirsiz olarak sokağa çıkan bazı vatandaşların koşarak sığınacak yer aradıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise sokak üzerindeki market, pasaj, saçak altları ve mağazalara girerek yağışlı havanın son bulmasını bekledi. Bugün Ali Hikmet Paşa tesislerinde öğle saatlerinde oynandı. Amatör küme maçlarından akşam saatlerine kalan U14 maçları 28 ve 31 dakikalarda sağanak yağış yüzünden iptal edildi. - BALIKESİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ali Hikmet, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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