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Balıkesir'de belediye meclis toplantıları 3 ay ertelendi

Dünyayı ve Türkiyeyi kasıp kavuran korona virüsü nedeni ile alınan tedbirler kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay süre ile ertelendi.

26.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:42
Balıkesir'de belediye meclis toplantıları 3 ay ertelendi
Dünyayı ve Türkiyeyi kasıp kavuran korona virüsü nedeni ile alınan tedbirler kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay süre ile ertelendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklama ile belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelendiği belirtilerek yapılan açıklamada, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar ve alanlardır. Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesine istinaden, büyükşehir, ilçe belediyeleri ile mahalli idare birlikleri meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar vermiştir. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel

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