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Balıkesir'de beyaz şapkalı hackerler yetişecek

Balıkesir'de bir ilke imza atan Persam Grup şirketi beyaz şapkalı hacker eğitimine başlıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Balıkesir'de beyaz şapkalı hackerler yetişecek

Balıkesir 'de bir ilke imza atan Persam Grup şirketi beyaz şapkalı hacker eğitimine başlıyor. Eğitimi tamamlayan kursiyerler, geleceğin sistemlerini koruyacaklar.


Balıkesir'de kısa bir süre önce kurulan Persam Grup şirketi beyaz şapkalı hacker eğitimleri vermeye hazırlanıyor. Bilişim, yazılım, medya ve eğitim sektöründe uzman kadrosuyla hizmete başlayan Grup, Etnical Hacking kitabının yazarı eğitmen Ömer Çıtak'ın beyaz şapkalı hacker eğitimleri ile ilk ders zilini çalacak. 5 gün toplam 40 saatte verilecek eğitim sonunda, kursiyerler Siber Güvenlik Uzmanı olmaya aday olacaklar. 11-20 Mart tarihleri arasında başvuruların yapılabileceğini belirten şirket koordinatörü Taşkın Sarıca, "Siber güvenlik alanında yetişmek ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes kurslarımıza katılabilir. Bilindiği gibi devletlerin siteleri başta olmak üzere, şirketlerin teknolojik alt yapılarına kadar bir çok noktaya saldırarak kişisel verileri ele geçiren hackerlar da var, aksine sistem ya da networkların hackerler tarafından istismar edilebilecek zayıf noktalarını bulup güvenliği sağlayacak olan beyaz şapkalı hackerler da var. Persam Grup olarak Türkiye'de bu sistemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla siber güvenlik uzmanlığına aday olacak genç beyinleri yetiştireceğiz" dedi.


"Yerli ve milli yazılımlara hazırız"


Persam Grubun eğitim haricinde, yazılım çalışmalarında da çığır açacağını belirten Sarıca, "Yazılım ekibimiz devletimizin bizden isteği doğrultuda her türlü yerli ve milli yazılımı yapmaya hazır. Yerli yazılımlar ile ülkemizin dışarıya olan teknolojik ihtiyaçlarını ortadan kaldırıp, diğer ülkelerle rekabet edebilmek adına AR-GE çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığı nasıl azaldıysa, yerli yazılım noktasında da her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ömer Çıtak, Balıkesir, Güncel

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