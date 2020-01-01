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Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:22 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
'in ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde bir parkta oturan Mert Türküresin (22) ile S.S. (17) ve abisi S.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeşten biri tarafından bıçakla darbe alan Mert Türküresin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından kardeşler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

Sakarya Mahallesi, Balıkesir, Karesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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