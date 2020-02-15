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Balıkesir'de büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:48Balıkesir'de büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
'in ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede büfe işleten Müjgan Galitekin sabah saatlerinde geldiği iş yerinde sigara ve içki çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin iş yerinin arka tarafındaki camdan içeri girip çok sayıda sigara ve içki çaldıklarını belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, H.K, E.K, K.İ ve H.K'yı gözaltına aldı.

Balıkesir, Sabah, Balya, Güncel

Kaynak: AA

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