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Balıkesir'de can pazarı: 1 ölü, 12 yaralı

Balıkesir'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 yaralandı.

31.07.2019 19:50 Balıkesir'de can pazarı: 1 ölü, 12 yaralı
Balıkesir'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüs ile Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otobüs yola devrilirken yolculardan bazıları da yola savruldu. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Macit Mehmet (44) isimli şahıs ise hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan can pazarının yaşandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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