Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını söndürüldü.

11.08.2019 20:55 Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 3 hektarlık alan küle döndü. Savaştepe ilçesinin doğu kısmında yer alan Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın rüzgarın şiddetli esmesi sonucunda havadan ve karadan başlatılan çalışmalar neticesinde güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma işlemleri devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre 3 hektar ormanlık alan yandı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40   Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
21:33   Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı
21:11   ABD'li Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi'nde buluştu
21:06   İSTANBULLULAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ SAHİLLERE AKTI
21:05   Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
20:55   Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
20:53   KIRIKKALE Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu