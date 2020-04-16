Balıkesir'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.
16.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:20
Emendere Mahallesi'nde Mustafa Çiftçi ve kardeşi Sadık Çiftçi'ye ait bitişik iki evde yangın çıktı.
Yangını fark eden kardeşler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evler kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA