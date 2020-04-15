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Balıkesir'de çıkan yangından bir kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.

15.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:36
Balıkesir'de çıkan yangından bir kişi dumandan etkilendi
Balıkesir 'in Karesi ilçesindeki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde oturan Şenol Ö'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Şenol Ö. itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, İtfaiye, Karesi, Güncel
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